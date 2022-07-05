Пушилин: после освобождения ЛНР союзные войска перемещаются на донецкое направление
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что коалиция военных России и милиции Донбасса переходит к зачистке донецкого направления, поскольку территории ЛНР уже освобождены.
Днём 5 июля лидер ДНР Денис Пушилин заявил, что коалиция армий России и Луганской Народной республики начали перемещаться на донецкое направление фронта военной спецоперации с целью освобождения территорий Донецкой области от присутствия солдат вооружённых сил Украины.
Днём ранее Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу, который сообщил, что союз РФ и народной милиции освободили ЛНР, после чего российский президент отдал поручение отправить на отдых и восстановление сил солдат, участвовавших в боях на Луганщине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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