Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО в течении месяца

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия станут членами альянса до конца июля.

5 июля стало известно о том, что Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в североатлантический альянс, ранее все консультации завершились за 1 раунд.

Сейчас же глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что процедура присоединения завершится в течении одного месяца.

"Ратификация протокола о вступлении в альянс Швеции и Финляндии займёт около месяца", - сообщил глава североатлантического альянса.

Вступление стран в НАТО стало возможным лишь благодаря их обещанию не поддерживать курдских террористов.

При этом известно, что Финляндия заявила, что не будет выдавать Турции своих граждан.

Опубликовано: Николай Скира

 

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