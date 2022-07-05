Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО в течении месяца
Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия станут членами альянса до конца июля.
5 июля стало известно о том, что Швеция и Финляндия подписали протоколы о вступлении в североатлантический альянс, ранее все консультации завершились за 1 раунд.
Сейчас же глава НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что процедура присоединения завершится в течении одного месяца.
"Ратификация протокола о вступлении в альянс Швеции и Финляндии займёт около месяца", - сообщил глава североатлантического альянса.
Вступление стран в НАТО стало возможным лишь благодаря их обещанию не поддерживать курдских террористов.
При этом известно, что Финляндия заявила, что не будет выдавать Турции своих граждан.
Опубликовано: Николай Скира
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