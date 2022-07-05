Генпрокуратура ДНР направила в суд дело боевиков Азова

В генеральной прокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики передали в суд дело боевиков "Азова".

Как сообщает официальный телеграм-канал российского телевизионного канала РЕН ТВ, в так называемой ДНР пройдет суд над бойцами "Азова".

Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики передала их дела в суд.

Известно, что их обвиняют в совершении террористических и диверсионных действий на территориях, захваченных Россией и республиками Донбасса.

"Первое дело боевиков "Азова" (запрещено в РФ) — членов диверсионно-штурмовой группы "Медведи SS", направлено в суд. Они осуществляли террористические и диверсионные действия на оккупированных территориях". - пишет РЕН ТВ.

Ранее в ДНР судили иностранных наемников из Великобритании и Марокко. Всех из приговорили к смертной казни.