Нацгвардия Узбекистана обвинила протестующих в Нукусе в получении денег и психотропов

Нацгвардия Узбекистана заявила, что протестующие на митинге в Нукусе получали деньги и психотропные вещества.

5 июля Национальная гвардия Узбекистана в своём Telegram-канале заявила о том, что присутствующие на незаконном митинге против поправок в Конституцию страны получали финансирование и психотропные вещества.

Представители Нацгвардии уточняют, что ими были обнаружены списки в которых отмечалась выдача участникам беспорядков лекарственных препаратов «лирика» и «трамадол», а также наличных средств в размере от 360 до 1080 долларов.