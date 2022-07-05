Нацгвардия Узбекистана обвинила протестующих в Нукусе в получении денег и психотропов
Нацгвардия Узбекистана заявила, что протестующие на митинге в Нукусе получали деньги и психотропные вещества.
5 июля Национальная гвардия Узбекистана в своём Telegram-канале заявила о том, что присутствующие на незаконном митинге против поправок в Конституцию страны получали финансирование и психотропные вещества.
Представители Нацгвардии уточняют, что ими были обнаружены списки в которых отмечалась выдача участникам беспорядков лекарственных препаратов «лирика» и «трамадол», а также наличных средств в размере от 360 до 1080 долларов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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