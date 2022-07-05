Пушилин: Все войска ДНР и ЛНР перебрасываются на Донецкое направление

Глава самопровозглашенной республики сообщил о переброске войск на Донецкое направление.

Глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о переброске войск ДНР и ЛНР.

По его словам, территория самопровозглашенной Луганской народной республики была полностью захвачена объединенными силами.

Теперь же, отметил Пушилин, войска обеих республик будут переброшены на Донецкое направление.

"Подразделения ДНР и ЛНР после освобождения Луганской Народной Республики перебрасываются на донецкое направление", - передает РИА.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что вся Луганская область была взята под контроль.