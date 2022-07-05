Пушилин: Все войска ДНР и ЛНР перебрасываются на Донецкое направление
Глава самопровозглашенной республики сообщил о переброске войск на Донецкое направление.
Глава так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о переброске войск ДНР и ЛНР.
По его словам, территория самопровозглашенной Луганской народной республики была полностью захвачена объединенными силами.
Теперь же, отметил Пушилин, войска обеих республик будут переброшены на Донецкое направление.
"Подразделения ДНР и ЛНР после освобождения Луганской Народной Республики перебрасываются на донецкое направление", - передает РИА.
Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил Путину, что вся Луганская область была взята под контроль.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия России уничтожила пункт иностранных наёмников в Николаевской области
Обвиняемый в стрельбе в Чикаго оставил страшный след в сети
Европа признала неудачи в энергетической войне с Россией
Скандинавская авиакомпания SAS подала в США заявление о защите от банкротства
Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута