Борис Джонсон объявил о передаче Украине 10 САУ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна передаст Украине дополнительное вооружение.
Британский премьер-министр сообщил, что страна передаст Украине еще больше единиц вооружения.
По словам Бориса Джонсона, Вооруженные силы Украины получат от Великобритании еще 10 самоходных артиллерийский установок.
Более того, передает российское информационное агентство ТАСС, переданы будут и барражирующие боеприпасы для этих САУ.
Поступят в Украину данные единицы вооружения не сразу, а лишь через несколько недель, сообщает источник.
Опубликовано: Николай Скира
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