Шойгу сообщил об уничтожении 170 иностранных наемников ВСУ
Глава Минобороны Российской Федерации сообщил о ходе спецоперации в Украине.
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал о последних событиях специальной военной операции на территории Украины.
По словам Сергея Шойгу, за последние 10 дней боевых действий российские войска ликвидировали 170 иностранных наемников ВСУ.
Еще 99 иностранцев, отметил Шойгу, приняли решение отказаться от участия в боевых действиях и уехали домой.
"За последние 10 дней на Украине уничтожены 170 иностранных наёмников, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну", - заявил Шойгу.
Также стало известно о переброске войска ЛНР и ДНР с территории Луганской области на Донецкое направление.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия России уничтожила пункт иностранных наёмников в Николаевской области
Обвиняемый в стрельбе в Чикаго оставил страшный след в сети
Европа признала неудачи в энергетической войне с Россией
Скандинавская авиакомпания SAS подала в США заявление о защите от банкротства
Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута