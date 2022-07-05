Шойгу сообщил об уничтожении 170 иностранных наемников ВСУ

Глава Минобороны Российской Федерации сообщил о ходе спецоперации в Украине.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал о последних событиях специальной военной операции на территории Украины.

По словам Сергея Шойгу, за последние 10 дней боевых действий российские войска ликвидировали 170 иностранных наемников ВСУ.

Еще 99 иностранцев, отметил Шойгу, приняли решение отказаться от участия в боевых действиях и уехали домой.

"За последние 10 дней на Украине уничтожены 170 иностранных наёмников, 99 отказались от участия в боевых действиях и покинули страну", - заявил Шойгу.

Также стало известно о переброске войска ЛНР и ДНР с территории Луганской области на Донецкое направление.