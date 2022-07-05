Госдума обязала таксистов предоставлять данные о заказал в ФСБ
В России таксистов обязали предоставлять данные о поездках ФСБ в онлайн режиме.
Государственная дума Российской Федерации в первом чтении одобрила законопроект, регулирующий деятельность служб такси.
Теперь перевозчиков обязали предоставлять в ФСБ удаленный доступ к базе данных о совершаемых поездках.
"Проект предписывает службам заказа такси предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к базам данных обработки и передачи заказов", - передает РИА Новости.
Также проект разрешит оказывать услуги извоза самозанятым. Также все данные о заказах теперь нужно будет хранить не менее полугода.
Опубликовано: Николай Скира
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