Госдума обязала таксистов предоставлять данные о заказал в ФСБ

В России таксистов обязали предоставлять данные о поездках ФСБ в онлайн режиме.

Государственная дума Российской Федерации в первом чтении одобрила законопроект, регулирующий деятельность служб такси.

Теперь перевозчиков обязали предоставлять в ФСБ удаленный доступ к базе данных о совершаемых поездках.

"Проект предписывает службам заказа такси предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к базам данных обработки и передачи заказов", - передает РИА Новости.

Также проект разрешит оказывать услуги извоза самозанятым. Также все данные о заказах теперь нужно будет хранить не менее полугода.