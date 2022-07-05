Арестович: Россия захватила всю Луганскую область
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия захватила всю Луганскую область.
Алексей Арестович рассказал о ходе дел в боях на территории самопровозглашенных республик Донбасса.
По словам советника главы офиса президента Украины, Вооруженные силы Украины полностью отступили с территории Луганской области.
Он заявил, что войска Российской Федерации, заняли всю территорию региона. При этом он нашел и положительные стороны.
Отступление из Лисичанска. заявил Арестович, позволит стабилизировать линию фронта за счет уплотнения обороны.
Опубликовано: Николай Скира
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