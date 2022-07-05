Арестович: Россия захватила всю Луганскую область

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия захватила всю Луганскую область.

Алексей Арестович рассказал о ходе дел в боях на территории самопровозглашенных республик Донбасса.

По словам советника главы офиса президента Украины, Вооруженные силы Украины полностью отступили с территории Луганской области.

Он заявил, что войска Российской Федерации, заняли всю территорию региона. При этом он нашел и положительные стороны.

Отступление из Лисичанска. заявил Арестович, позволит стабилизировать линию фронта за счет уплотнения обороны.