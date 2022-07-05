Арестович: Украина признает потерю Луганской области
Алексей Арестович рассказал о неутешительных для Украины боях за республики Донбасса.
Арестович заявил, что Украина вынуждена признать факт потери Луганской область и ее захвата войсками Российской Федерации.
По его словам, Вооруженные силы Украины отошли с территории области а также из захваченного Лисичанска.
При всем этом Арестович добавил, что это не является большой трагедией и сумел найти в этом, если можно так назвать, положительную сторону.
А именно он завяил, что это позволит сделать оборону более плотной за счет сокращения протяженности линии фронта.
Опубликовано: Николай Скира
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