Арестович: Украина признает потерю Луганской области

Алексей Арестович рассказал о неутешительных для Украины боях за республики Донбасса.

Арестович заявил, что Украина вынуждена признать факт потери Луганской область и ее захвата войсками Российской Федерации.

По его словам, Вооруженные силы Украины отошли с территории области а также из захваченного Лисичанска.

При всем этом Арестович добавил, что это не является большой трагедией и сумел найти в этом, если можно так назвать, положительную сторону.

А именно он завяил, что это позволит сделать оборону более плотной за счет сокращения протяженности линии фронта.