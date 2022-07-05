The Mirror: Британцы массово отказывают платить за электричество по завышенным ценам

Британское издание The Mirror передает, что граждане страны не хотят платить за свет по завышенным ценам.

Как пишет британский таблоид The Mirror, граждане страны начали массово саботировать оплату счетов за электричество из-за их неподъемного размера.

Источник сообщает, что в Великобритании появилось движение под названием Don't Pay UK, которых ставит целью убедить миллион человек не платить по счетам.

При этом известно, что организаторы движения хотят вынудить правительство снизить плату за электричество.

После резкого скачка цен на электроэнергию многие британцы к конце года могут потратить около 2800 фунтов только на оплату счетов.

До этого такая акция проводилась при Маргарет Тэтчер. К ней присоединились более 17 миллионов человек.