Пять реактивных снарядов выпущены по Узбекистану с территории Афганистана

МИД Узбекистана сообщил, что на территории страны упало пять боевых реактивных снарядов.

Вечером 5 июля пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана сообщила, что на территории узбекского государства упало пять реактивных снарядов, которые были выпущены предположительно с территории Афганистана, занимаемого террористической организацией "Талибан" с конца лета.

Примечательно, что ранее Александр Лукашенко связал состоявшиеся в Узбекистане протесты с попытками революций, провалившимися в Казахстане и Беларуси.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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