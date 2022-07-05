Пять реактивных снарядов выпущены по Узбекистану с территории Афганистана
МИД Узбекистана сообщил, что на территории страны упало пять боевых реактивных снарядов.
Вечером 5 июля пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана сообщила, что на территории узбекского государства упало пять реактивных снарядов, которые были выпущены предположительно с территории Афганистана, занимаемого террористической организацией "Талибан" с конца лета.
Примечательно, что ранее Александр Лукашенко связал состоявшиеся в Узбекистане протесты с попытками революций, провалившимися в Казахстане и Беларуси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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