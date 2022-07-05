Крупные компании пока не понимают, как покрывать расходы сотрудников на аборт

После отмены Верховным судом США конституционного права на аборты, многие крупные компании пообещали покрывать расходы работников, которым придется ехать в другие штаты на процедуру.

Однако пока непонятно, как именно это будет делаться и можно ли защитить конфиденциальность сотрудников на законных основаниях, уберечь их от судебного преследования.

Вице-президент консалтинговой фирмы Gartner Брайан Кропп уточняет, что компании не были готовы к такому быстрому изменению законов.

Теперь им предстоит решить вопрос со страховщиками и подумать о сохранении конфиденциальности.

Например, работникам, вероятно, придется сообщать в отдел кадров, что они беременные и хотят поехать в другой штат, чтобы легально сделать там аборт.

Профессор медицинского права в Университете Кейс Вестерн Резерв Шарона Хоффман отмечет, что возмещение командировочных расходов в таких случаях – не альтруизм компаний.

Организациям невыгодно, чтобы сотрудникам приходилось вынашивать нежеланного ребенка до срока. Возможно, практика таких компенсаций будет распространена повсеместно.

Сейчас большинство крупных компаний намерены добавить льготы на аборт к существующим планам медицинского обслуживания.