Крупные компании пока не понимают, как покрывать расходы сотрудников на аборт
После отмены Верховным судом США конституционного права на аборты, многие крупные компании пообещали покрывать расходы работников, которым придется ехать в другие штаты на процедуру.
Однако пока непонятно, как именно это будет делаться и можно ли защитить конфиденциальность сотрудников на законных основаниях, уберечь их от судебного преследования.
Вице-президент консалтинговой фирмы Gartner Брайан Кропп уточняет, что компании не были готовы к такому быстрому изменению законов.
Теперь им предстоит решить вопрос со страховщиками и подумать о сохранении конфиденциальности.
Например, работникам, вероятно, придется сообщать в отдел кадров, что они беременные и хотят поехать в другой штат, чтобы легально сделать там аборт.
Профессор медицинского права в Университете Кейс Вестерн Резерв Шарона Хоффман отмечет, что возмещение командировочных расходов в таких случаях – не альтруизм компаний.
Организациям невыгодно, чтобы сотрудникам приходилось вынашивать нежеланного ребенка до срока. Возможно, практика таких компенсаций будет распространена повсеместно.
Сейчас большинство крупных компаний намерены добавить льготы на аборт к существующим планам медицинского обслуживания.
Опубликовано: Светлана Репина
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