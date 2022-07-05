Седокова выступает против спецоперации в Украине

Бывшая солистка "ВИА Гра" Анна Седокова разместила пост о том, что не поддерживает спецоперацию в Донбассе, сразу после её начала. После певице пришлось удалить пост, так как волна критики захлестнула её.

Известная исполнительница из Украины Анна Седокова выступает против спецоперации РФ на Донбассе.

Певица после 24 февраля текущего года разместила пост в интернете, ясно дав понять свою позицию относительно происходящего.

Нет войне! Нет! Нет! Нет!

Позднее знаменитость была вынуждена удалить этот пост, так как на нее обрушилась волна хейта.

Мнения своего известная личность не поменяла. Седокова по-прежнему осуждает действия российских властей относительно Украины, призывая прекратить спецоперацию.

Многие знаменитости не только из Украины, но и из России придерживаются такого же мнения. Против спецоперции высказались супруг Аллы Пугачёвой, юморист Максим Галкин, лидер группы "Машина времени" Андерей Макаревич, известная актриса театра и кино Чулпан Хаматова, исполнительница Наргиз.

Были и те, кто решил не озвучивать своё мнение по поводу. Алла Борисовна, в отличие от своего эмоционального мужа, решила промолчать. Ани Лорак, будучи украинской исполнительницей, также свою позицию не высказала, но с экранов исчезла.

Ведущая Регина Тодоренко также не пожелала высказать своё мнение относительно проводимой спецоперации, чем очень разочаровала своего соотечественника, украинского певца Макса Барских.