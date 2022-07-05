МИД Франции подтвердил смерть французского наёмника ВСУ
МИД Франции признали смерть своего согражданина, который воевал на стороне Украины.
Министерство иностранных дел Франции констатировало смерть своего гражданина Адриана Д., который воевал в рядах наёмников украинской армии и получал за это финансовое вознаграждение.
Помимо этого французские дипломаты обратились к гражданам Франции с призывом отказаться от поездок в Украину, особенно с целью вступления в ряды боевиков Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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