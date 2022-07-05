МИД Франции подтвердил смерть французского наёмника ВСУ

МИД Франции признали смерть своего согражданина, который воевал на стороне Украины.

Министерство иностранных дел Франции констатировало смерть своего гражданина Адриана Д., который воевал в рядах наёмников украинской армии и получал за это финансовое вознаграждение.

Помимо этого французские дипломаты обратились к гражданам Франции с призывом отказаться от поездок в Украину, особенно с целью вступления в ряды боевиков Вооружённых сил Украины.