МИД Франции подтвердил смерть французского наёмника ВСУ

МИД Франции признали смерть своего согражданина, который воевал на стороне Украины.

Министерство иностранных дел Франции констатировало смерть своего гражданина Адриана Д., который воевал в рядах наёмников украинской армии и получал за это финансовое вознаграждение.

Помимо этого французские дипломаты обратились к гражданам Франции с призывом отказаться от поездок в Украину, особенно с целью вступления в ряды боевиков Вооружённых сил Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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