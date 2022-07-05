ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, убив десятилетнюю девочку

Украинские военные нанесли ракетный удар по центру Донецка, что стало причиной гибели десятилетней девочки.

Вечером 5 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что сегодня солдаты армии Украины совершили артобстрел Ворошиловского района столицы ДНР. Украинские снаряды попали в частный жилой дом по улице Челюскинцев, убив десятилетнюю девочку.

Согласно данным издания "Известия", помимо девочки сегодня в Донецке умерло трое взрослых местных жителей, а десятки других граждан ДНР получили ранения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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