Ход Путина по «Сахалину-2» обескуражил правительство Японии

Правительство Японии заявило о том, что оно обескуражено решением Путина по поводу "Сахалина-2".

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о смене оператора "Сахалина-2". Теперь всем имуществом владеет государство, а все имущество Sakhalin Energy национализировано.

Это привело к серьезному падению акция японских компаний Mitsubishi и Mitsui, так как они владели ценными бумагами "Сахалина-2",

В правительстве Японии считают, что такое решение российской стороны может серьезно ударить по топливному и энергетическому секторам экономики страны.

Это связано с тем. что именно благодаря "Сахалину-2" Япония за относительно небольшие деньги могла получать нефть и газ.