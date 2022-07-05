Ход Путина по «Сахалину-2» обескуражил правительство Японии
Правительство Японии заявило о том, что оно обескуражено решением Путина по поводу "Сахалина-2".
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о смене оператора "Сахалина-2". Теперь всем имуществом владеет государство, а все имущество Sakhalin Energy национализировано.
Это привело к серьезному падению акция японских компаний Mitsubishi и Mitsui, так как они владели ценными бумагами "Сахалина-2",
В правительстве Японии считают, что такое решение российской стороны может серьезно ударить по топливному и энергетическому секторам экономики страны.
Это связано с тем. что именно благодаря "Сахалину-2" Япония за относительно небольшие деньги могла получать нефть и газ.
Опубликовано: Николай Скира
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