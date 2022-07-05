Юлия Барановская уже второй раз приехала на Донбасс
Известная ведущая Юлия Барановская уже была на Донбассе в составе группы с известным российским исполнителем Григорием Лепсом. Звезда прибыла в местность, где проходит спецоперация РФ, вновь.
Месяц назад звезда главного канала России Юлия Барановская посетила Донбасс совместно с известным певцом Григорием Лепсом, с которым ей приписывали романтические отношения.
Слухи о романе с популярным исполнителем не подтвердились, а в Донецк ведущая Первого канала приехала снова. Накануне Барановская посетила город, чтобы пообщаться с уже знакомыми ей военными батальона "Пятнашка".
На шоу "Быть человеком" и в социальных сетях сообщили, что знаменитость пребывает в Донецке.
В соцсетях был опубликован снимок Барановской, где та приехала в расположение 2-ого Батальона Оперативного Назначения ВВ МВД ДНР, которого в народе назвали "Пятнашка". В данном подразделении службу отбывал такой боец, как Олег Мамиев (позывной "Мамай") и не только.
Руководит батальоном им командир Ахра Авидзба, который является героем ДНР.
Снимок с Барановской разместила в интернет-пространстве журналист Виктория Цыпленкова, которая является работником "Республиканского медиахолдинга" в ДНР.
Юлия снова приехала в Донецк. И снова побывала в "Пятнашке".
Так девушка подписала фото с известной ведущей.
Подробности встречи с военными не оглашаются.Также не известно, как долго звезда экрана будет в республике.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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