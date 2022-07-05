Правительство Японии в панике из-за хода Путина по проекту «Сахалин-2»

Японии грозит серьезное повышение цен на топливо и газ из-за национализации Россией «Сахалина-2»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о национализации трубопровода "Сахалин-2".

Все активы управляющей компании Sakhalin Energy теперь будут национализированы. Это нанесет серьезный удар по Японии, считают в правительстве страны.

Данный проект позволял Японии приобретать нефть и газ у России по относительно невысоким, в сравнении с мировыми, ценам.

Теперь такой ход Владимира Путина может привести к обратному - повышению цен на нефть и газ внутри самой Японии.

Опубликовано: Николай Скира

 

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