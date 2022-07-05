Глава одесской ОВА Братчук: На фронт будут отправлять женщин
Глава одесской администрации сообщил, что на фронт могут начать отправлять женщин.
Глава администрации Одессы сообщил, что в на фронт могут начать отправлять не только мужчин, но и женщин.
По словам Братчука, такое может произойти лишь в том случае, если конфликт на территории Украины будет затягиваться.
Также он отметил, что в таком случае значительная часть мужчин, здоровье которых не идеальное, пойдет воевать.
"Давайте быть честными. Есть все шансы, что конфликт затянется. В этом случае даже женщины будут вынуждены идти воевать", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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