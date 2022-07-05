Глава одесской ОВА Братчук: На фронт будут отправлять женщин

Глава одесской администрации сообщил, что на фронт могут начать отправлять женщин.

Глава администрации Одессы сообщил, что в на фронт могут начать отправлять не только мужчин, но и женщин.

По словам Братчука, такое может произойти лишь в том случае, если конфликт на территории Украины будет затягиваться.

Также он отметил, что в таком случае значительная часть мужчин, здоровье которых не идеальное, пойдет воевать.

"Давайте быть честными. Есть все шансы, что конфликт затянется. В этом случае даже женщины будут вынуждены идти воевать", - заявил он.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 