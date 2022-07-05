Мизинцев: ВСУ готовит провокацию в ДНР с применением хлора

Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию направленную против РФ в ДНР с применением хлора.

Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев утверждает, что украинские неонацисты готовят провокацию в ДНР для обвинения РФ в ударах по химически опасным объектам инфраструктуры.

Российский военачальник Мизинцев сообщает, что боевики Вооружённых сил Украины уже завезли на территорию Славянской ТЭС в Донецкой области заминированные цистерны с жидким хлором.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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