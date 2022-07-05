Министерство обороны России сообщило о подготовке ВСУ к провокации в Николаевке.

Глава Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаила Мизинцева сообщил о данных российской разведки.

По его словам, украинские националисты готовятся устроить провокацию и обвинить в этом российские Вооруженные силы.

Мизинцев уверяет, что ВСУ готовятся подорвать емкости на Славянской ТЭС, в которых хранится жидкий хлор.

"Боевики готовят подрыв емкостей с жидким хлором на Славянской ТЭС в Николаевке ДНР", - заявил он.

Также он заявил, что украинские войска разместили системы залпового огня прямо на территории одного из химических предприятий.