Минобороны РФ: Националисты ВСУ готовят подрыв химоружия в Николаевке
Министерство обороны России сообщило о подготовке ВСУ к провокации в Николаевке.
Глава Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаила Мизинцева сообщил о данных российской разведки.
По его словам, украинские националисты готовятся устроить провокацию и обвинить в этом российские Вооруженные силы.
Мизинцев уверяет, что ВСУ готовятся подорвать емкости на Славянской ТЭС, в которых хранится жидкий хлор.
"Боевики готовят подрыв емкостей с жидким хлором на Славянской ТЭС в Николаевке ДНР", - заявил он.
Также он заявил, что украинские войска разместили системы залпового огня прямо на территории одного из химических предприятий.
Опубликовано: Николай Скира
-
Гаджет под подушкой: чем это грозит здоровью
Смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Без него сложно представить среднестатистического человека. Но как мы понимаем, он несет определенную опасность. Но какую именно и почему часто не рекомендуют его хранить под подушкой?Подробнее...
-
В Шри-Ланке осталось топлива на один день, ее делегация отправится за дешевой нефтью в Россию
Шри-Ланка планирует отправить в Москву делегацию, которой предстоит договориться о поставках дешевой российской нефти. На данный момент в южноазиатской стране остро не хватает топлива.Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия России уничтожила пункт иностранных наёмников в Николаевской области
В Шри-Ланке осталось топлива на один день, ее делегация отправится за дешевой нефтью в Россию
Европа признала неудачи в энергетической войне с Россией
Несколько британских министров за один день ушли со своих постов
Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута