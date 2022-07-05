Нардеп Украины Пидласа объявила о запрете на выезд из страны для женщин

Народный депутат Верховной рады Украины Пидласа сообщила, что из страны не будут выпускать женщин.

В Украине ввели закон, который запрещает женщинам перемещаться по страны без наличия специальных разрешений от военкомата.

По словам народного депутата Верховной рады Роксалины Пидляса, женщины теперь не могут выезжать даже за пределы областей без разрешения.

"Женщинам в Украине тоже запретят выезжать за границы своей области без разрешения военкомата", - заявила она.

При этом стоит отметить, что глава Одесской ОВА Братчук заявил, что в скором времени женщин могут начать отправлять на фронт.

Братчук заявил, что такое решение может быть принято, если боевые действия против России затянутся.