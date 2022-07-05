В JPMorgan считают, что цены на нефть могут вырасти на 240% из-за сокращения добычи в России

JPMorgan предупреждает, что в случае сокращения нефтедобычи в России в ответ на санкции Запада цен на энергоноситель могут увеличиться на 240% до 380 долларов за баррель.

Страны G7 анонсировали разработку плана по ограничению цен на российскую нефть, это один из способов давления на Москву из-за ситуации на Украине.

Но JPMorgan напоминает, что Россия является одним из ключевых мировых экспортеров энергоносителей и находится в сильной позиции из-за повышения цен на нефть и газ.

Специалисты считают, что Москва может принять меры в ответ на решение G7 и сократить добычу на 5 миллионов баррелей в день без особого ущерба для своей экономики.

Для мировых нефтяных рынков это станет катастрофой из-за разрыва между спросом и предложением. Именно из-за этого в нынешнем году цена на нефть Brent уже выросла почти на 50% до 112 долларов за баррель.

Аналитики указывают на риски ужесточения санкций в отношении России на фоне стремительного роста цен на энергоносители.

В JPMorgan считают, что Россия будет решать проблему с позиции силы, поскольку страна уже продемонстрировала готовность приостановить поставки природного газа в Евросоюз после отказа выполнения новых платежных требований.

Если добыча российской нефти сократится хотя бы до 3 млн баррелей в сутки, цена вырастет до 190 долларов за баррель.