Садоводы рассказали, как размножать яблоню черенками

Садовую яблоню можно размножать черенкованием. Делается это осенью или зимой, когда процессы движения сока уже остановились.

Точное время зависит от климатических условий. Но процедуру не стоит проводить, если температуры воздуха опустилась до -10 градусов или ниже.

Черенки, заготовленные в холода, лучше приживаются и противостоят неблагоприятным внешним воздействиям. Можно размножать яблоню таким способом и весной, но тогда побеги будут зелеными.

Для черенкования подходит любое здоровое дерево, вне зависимости от возраста. Ветки нужно брать из середины кроны.

Побеги обрезаются до 15 см, сверху делается прямой срез, а внизу – косой. Для хранения черенков нужны темнота и прохлада, влажность до 70%. Периодически их следует обрызгивать водой, чтобы не пересыхали.

Зеленые черенки нарезают в мае такими же надрезами. Их нужно подержать в теплой отстоявшейся воде, пока не появятся корневые отростки. После этого черенки высаживают в теплицу.

Черенки, заготовленные осенью или зимой, можно посадить в емкость и оставить в помещении с подходящими условиями. При высаживании в открытый грунт их необходимо накрыть обрезанными пластиковыми бутылками.

Зеленые черенки выращивают дома, пока у них не сформируется крепкая корневая система. Только после этого можно пересаживать их на постоянное место.