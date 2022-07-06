Садоводы назвали деревья, которые не стоит сажать на своем участке
Красивое плодовое дерево возле дома украшает участок, создает приятную тень летом и приносит урожай. Но у таких посадок есть некоторые особенности, которые лучше учитывать заранее.
Такое дерево, как абрикос будет стремиться к теплу и отращивать побеги в направлении дома, а со временем ветки окажутся на крыше.
У любого плодового дерева вырастает не только раскидистая крона, но и не менее крупные корни. Если побеги обрезать, то и тени дерево не даст, а корневая система все равно будет масштабной.
Наиболее опасны корни ели, которые способны не только испортить дорожки, но и навредить строениям.
Большое плодовое дерево, посаженное рядом с домом, рано или поздно придется спиливать. При этом оно легко может рухнуть на дом или сарай.
По этой причине дерево стоит сажать как минимум в 5 м от строений. Идеальный вариант – растения на среднерослом подвое.
Карликовые деревья помогают избежать многих опасностей, но они недолговечны и живут всего до 10 лет, а плодоносят еще меньше.
Виноград, посаженный возле дома, всегда будет собирать насекомым вроде ос, мух и комаров. К тому же ему нужно много солнца. Лучше всего посадить у дома многолетние цветы, например, не слишком плетистые розы.
Опубликовано: Светлана Репина
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