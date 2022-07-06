Огородники рассказали, как уксус поможет избавиться от вредителей

Зачем тратить деньги на готовые препараты, если часть из них можно смело заменить обычным уксусом? Это средство безопасное и эффективное – одним словом, то, что нужно каждому дачнику!

Многие садоводы используют уксус в борьбе с различными вредителями. Но этот способ эффективен только в том случае, если растение не подверглось нападению целых колоний вредных насекомых.

Уксус помогает в борьбе с:

тлей;

слизнями;

крестоцветной блошкой;

капустницей;

гусеницами;

капустной мухой.

Я применяю уксус вместе с другими народными способами: чесночным настоем, отваром луковой шелухи. Но если насекомых слишком много, помогут только инсектициды.

К преимуществам полива капусты уксусом я отношу:

доступность;

эффективность;

результативность;

безопасность;

хорошую растворимость.

Из минусов стоит выделить:

не эффективность при сильном поражении растения вредителями;

с уксусом необходимо работать осторожно, чтобы он не попадал на слизистую и в глаза.

Выбираем уксус:

Я рекомендую выбирать обычный столовый 9% уксус для обработки капусты на грядках. А вот 70% уксус использовать нельзя, так как он вызовет ожоги на растении. Слишком концентрированный раствор, даже разведенный в большом количестве воды, все равно окажет негативное воздействие на грунт и выращиваемую культуру.

Также я не рекомендую использовать яблочный, виноградный, бальзамический и прочие разновидности уксуса. В них имеются различные дополнительные компоненты и они выделяют специфический запах.

Я обрабатываю грядки с капустой весной и детом. Но вообще это средство можно использовать по надобности:

при активизации тли (это происходит в июне-июле);

при появлении большого количества слизней после затяжных дождей;

при появлении капустницы во второй половине лета.

Обработку стоит начинать сразу же, как вы заметили хотя бы несколько вредителей. Я обычно опрыскиваю капусту 3-4 раза за сезон. Также я применяю уксус и в целях профилактики проявления болезней и вредителей на капусте.

Перед опрыскиванием капусты уксус необходимо правильно разбавить водой, соблюдая все пропорции:

1 стакан уксуса (200 мл) разводим в небольшом количестве воды.

Тщательно перемешиваем средство.

Доливаем воду, чтобы общий объем был 10 л.

Снова тщательно перемешиваем.

Готовый раствор наливаем в пульверизатор и опрыскиваем капусту.

Как видно, уксус помогает в борьбе с различными вредителями (тлей, капустницей, слизнями). Самое важное, чтобы их было не слишком много, так как народный метод просто не поможет при большом нашествии насекомых.