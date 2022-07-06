Огородники рассказали об особенностях выращивания листового салата

Салат — это хрустящий, универсальный и чрезвычайно полезный компаньон ко многим блюдам, а также низкокалорийная еда для людей, заботящихся о своей фигуре.

Польза салата:

Листья салата содержат воду, белки, жиры, углеводы, клетчатку и сахар, а также кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевую кислоту, витамины B6, C, A, E и K.

Листовой салат Азарт – его преимущества выращивания:

Этот сорт отличается неприхотливостью в выращивании и уходе, хорошими вкусовыми качествами, высокой урожайностью. Растет он стремительными темпами, долгое время не цветет, и адаптируется к любым погодным условиям.

Высота розетки достигает 25 см, диаметр – 30 см. Этот сорт довольно раскидистый, урожайный и компактный. Салат Азарт практически не поддается заболеваниям. Единственное, он может страдать черной ножкой из-за повышенной влажности.

Преимущества и недостатки:

возможность выращивать в регионах с разным климатом;

возможность выращивать на грядках или в домашних условиях в контейнерах;

стойкость к морозам;

компактные размеры;

высокую урожайность;

стойкость к цветению и образованию стрелок;

приятный вкус.

Из недостатков стоит подчеркнуть недлительное хранение срезанных листьев. Но это относится не именно к этому сорту, а ко всем листовым салатам.

Выращивание салата на грядке:

Я предпочитаю сеять салат сразу в открытый грунт с середины апреля до середины мая. Посадочный материл довольно крупный, и его легко сеять. Для посадки я выбираю хорошо освещаемую грядку, защищенную от сильного ветра и сквозняков. Почва должна быть плодородной, рыхлой и влажной.

Уход за салатом сводится к:

регулярному поливу;

внесению удобрений.

Выращивание салата в домашних условиях:

Также я часто выращиваю салат на подоконнике в зимнее время года. Для этого выбираю подходящие контейнеры, наполняю их грунтом и сею семена. Так как зимой световой день короткий, я досвечиваю рассаду фитолампой.

Что касается выбора горшка, он должен быть не менее 2 л. Почва подойдет для салата покупная универсальная. На дне горшка обязательно делается хороший дренаж, так как листовой салат подвергается черной ножке и различным гнилям. Дальнейший уход за салатом в домашних условиях также сводится к регулярному поливу и несению подкормок.

Как видно, листовой салат совершенно неприхотливый в выращивании и уходе. Сажать его на грядках или подоконниках могут даже начинающие садоводы.

Самое важное – выбрать подходящее для салата место роста, следить за влажностью грунта и подкормить два раза за сезон (при появлении всходов азотными удобрениями, во время наращивания розеток комплексными составами).