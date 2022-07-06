Огородники рассказали об особенностях выращивания листового салата
Салат — это хрустящий, универсальный и чрезвычайно полезный компаньон ко многим блюдам, а также низкокалорийная еда для людей, заботящихся о своей фигуре.
Польза салата:
Листья салата содержат воду, белки, жиры, углеводы, клетчатку и сахар, а также кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, тиамин, рибофлавин, ниацин, фолиевую кислоту, витамины B6, C, A, E и K.
Листовой салат Азарт – его преимущества выращивания:
Этот сорт отличается неприхотливостью в выращивании и уходе, хорошими вкусовыми качествами, высокой урожайностью. Растет он стремительными темпами, долгое время не цветет, и адаптируется к любым погодным условиям.
Высота розетки достигает 25 см, диаметр – 30 см. Этот сорт довольно раскидистый, урожайный и компактный. Салат Азарт практически не поддается заболеваниям. Единственное, он может страдать черной ножкой из-за повышенной влажности.
Преимущества и недостатки:
возможность выращивать в регионах с разным климатом;
возможность выращивать на грядках или в домашних условиях в контейнерах;
стойкость к морозам;
компактные размеры;
высокую урожайность;
стойкость к цветению и образованию стрелок;
приятный вкус.
Из недостатков стоит подчеркнуть недлительное хранение срезанных листьев. Но это относится не именно к этому сорту, а ко всем листовым салатам.
Выращивание салата на грядке:
Я предпочитаю сеять салат сразу в открытый грунт с середины апреля до середины мая. Посадочный материл довольно крупный, и его легко сеять. Для посадки я выбираю хорошо освещаемую грядку, защищенную от сильного ветра и сквозняков. Почва должна быть плодородной, рыхлой и влажной.
Уход за салатом сводится к:
регулярному поливу;
внесению удобрений.
Выращивание салата в домашних условиях:
Также я часто выращиваю салат на подоконнике в зимнее время года. Для этого выбираю подходящие контейнеры, наполняю их грунтом и сею семена. Так как зимой световой день короткий, я досвечиваю рассаду фитолампой.
Что касается выбора горшка, он должен быть не менее 2 л. Почва подойдет для салата покупная универсальная. На дне горшка обязательно делается хороший дренаж, так как листовой салат подвергается черной ножке и различным гнилям. Дальнейший уход за салатом в домашних условиях также сводится к регулярному поливу и несению подкормок.
Как видно, листовой салат совершенно неприхотливый в выращивании и уходе. Сажать его на грядках или подоконниках могут даже начинающие садоводы.
Самое важное – выбрать подходящее для салата место роста, следить за влажностью грунта и подкормить два раза за сезон (при появлении всходов азотными удобрениями, во время наращивания розеток комплексными составами).
Опубликовано: Ангелина Крент
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