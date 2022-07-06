Огородники рассказали, как выращивать картофель по Балабанову

Тема выращивания картофеля и повышения его урожайности всегда вызывает особый интерес у садоводов, ведь практически каждый обладатель земельного участка ежегодно выделяет для «второго хлеба» часть своего огорода.

Предлагаю познакомиться с интересной технологией, изобретенной известным картофелеводом Петром Романовичем Балабановым, который смог получить с одного куста 119 отборных клубней. Возможно, к вашему картофелю, который до этого отказывался давать хороший урожай, стоит подойти как раз с балабановской стороны.

Метод выращивания по Балабанову обладает целым рядом преимуществ:

Участок перед посадкой не вспахивают.

Отказываются от внесения минеральных удобрений.

Посадка занимает меньшую площадь.

Возможность получить высокий урожай.

Однако есть и некоторые недостатки:

Обязательным условием является соблюдение агротехники.

Требуется несколько окучиваний за сезон.

Почву поддерживают постоянно влажной.

Для выращивания по такому методу подходят определенные сорта.

Клубни перед посадкой требуют предварительной подготовки.

Для выращивания картофеля методом Балабанова тщательно подбирают место. Оно должно отвечать требованиям:

Показатель кислотности в пределах от 5,5 до 6.

Плодородный грунт.

Высокая воздухо- и влагопроницаемость.

На участке делают гребни, по направлению с юга на север. Перед посадкой картофеля, землю разрыхляют вилами. Затем, не делая лунки, размещают картофель на глубину 10 см.

Выращивание по Балабанову предполагает подготовку посадочного материала. Клубни отбирают по следующим критериям:

Масса — 100 г.

Без признаков заболевания, гниения и механических повреждений.

Протравливают специальным раствором.

Компоненты:

медный купорос;

перманганат калия;

борная кислота;

вода.

Составляющие смешивают и в полученном растворе замачивают картофель в течение 15 минут. Затем достают, просушивают и припудривают древесной золой. Такое мероприятие защитит посадочный материал от грибковых заболеваний, а также от насекомых-вредителей.

Перед посадкой, семенной материал на некоторое время размещают в теплом, сухом, темном помещении. Пока картофель не начнет прорастать.

Способ посадки:

Участок готов к посадке, когда температура почвы достигнет 8оС.

Гребни делают таким образом, чтобы они размещались с юга на север. Соблюдая расстояние между ними в 120 см. Это обязательное условие, чтобы каждому картофельному кусту было достаточно тепла и света.

Клубни заглубляют на 10 см, оставляя между друг другом по 30 см.

Уход за посадкой:

Спустя 7 дней после посадки, гребни окучивают первый раз. Дополнительно добавляя на каждый по 5 см почвы.

Далее мероприятие повторяют еще 2 раза, соблюдая интервал в неделю.

Такой метод стимулирует активное развитие подземной части. Корневая система разрастается до 25 см, образуя большое количество столонов.

Активное окучивание сохраняет грунт пышным. Он проводит большое количество влаги и воздуха, насыщая корни.

Данная агротехника препятствует росту сорняков.

Полив также является важной составляющей метода. За летний сезон участок поливают не менее 3-х раз:

В период появления почек.

Во время формирования бутонов.

В начале цветения.

На одно растение уходит до 4-х л воды. Ее вносят порционно, по 1 л, по мере впитывания. Используют только теплую, отстоявшуюся жидкость. Льют строго под корень.

Важно не допустить переизбытка влаги. Переувлажнение приводит к загниванию корней и столонов.

Метод выращивания картофеля по Балабанову достаточно трудоемкий. Однако он приводит к получению большого количества урожая с высокими вкусовыми качествами.