Фермеры объяснили, как и для чего мульчировать грядки

Мульчирование – это универсальная процедура, которая выполняет сразу несколько функций. При правильном проведении она способствует увеличению урожая.

После мульчирования вода испаряется из почвы значительно медленнее, поэтому грядки можно реже поливать. За счет естественного воздухообмена грунт остается рыхлым.

Мульча защищает корни от температурных перепадов. Материалы для мульчирования перегнивают и становятся питательными удобрениями.

Некоторые виды мульчи отпугивают грызунов. Мульчирование замедляет рост сорняков и предотвращает гниение нижних частей растения, а также улучшает показатели кислотности почвы.

Для мульчирования подходят самые разные материалы, большинство из них всегда под рукой. Сено или солома укладываются слоем в 5 см, но на зиму такую мульчу нужно убирать.

Можно использовать траву, скошенную до образования семян. Ее сушат на солнце либо сразу укладывают между грядками.

Древесные опилки выполняют важную дополнительную функцию – отпугивают вредителей. Перед использованием их нужно просушить естественным путем.

Но опилки не подходят для почв с высокой кислотностью. Если грунт тяжелый и глинистый, стоит слегка прикопать мульчу.