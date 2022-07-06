Дачники рассказали о причинах появления серой гнили на розах и способах борьбы с ней

Серая гниль — это грибковое заболевание, которое появляется при загущенной посадке роз, прохладной влажной погоде, избыточном внесении азотных удобрений.

Как определить серую гниль и почему она появляется?

Серая гниль относится к заболеваниям грибковой природы. Патогенные микроорганизмы спокойно существуют на растительных остатках и в грунте. Поэтому так важно систематически убирать участок. Больше всего серой гнили подвержены молодые растения и взрослые ослабленные кусты.

На начальном этапе болезнь поражает бутоны а затем, распространяется по всему растению и даже затрагивает корневую систему. Если упустить момент, растение спасти не удастся.

Вовремя определить недуг можно по появлению характерных пятен бурого цвета, которые стремительно увеличиваются в размерах. Спустя примерно семь дней пораженные участки покрываются серым налетом, похожим на пух. Далее формируются овальные склероции, в которых возбудитель прекрасно переносит зимовку.

Зараженные побеги и листовые пластины с течением времени сохнут, бутоны погибают раньше раскрытия.

Благоприятными условиями для развития серой гнили считается высокая влажность и резкие температурные скачки. Чаще всего болезнь проявляет себя к концу летнего сезона, когда температура в ночные часы существенно снижается.

Кроме того, заболеванию растения серой гнилью могут способствовать:

Загущение посадок. В таких условиях растения не получают достаточно воздуха.

Дефицит питательных элементов.

Травмы побегов в результате неправильной обрезки.

Основы борьбы с серой гнилью:

Обеспечить благоприятный исход можно только в том случае, если вы вовремя обнаружили болезнь. При первых же симптомах все пораженные участки нужно удалить до уровня здоровых тканей и сжечь за пределами участка.

Оставшиеся обеги необходимо срочно обработать противогрибковым препаратом. Отлично подходит для этих целей «фундазол». Желательно не просто опрыскать кусты раствором на основе препарата, но и осуществить полив. Обработку нужно проводить до трех раз, выдерживая недельный интервал.

Любую болезнь проще предупредить, чем бороться с последствиями. Чтобы минимизировать риск развития гнили на розовой клумбе, придерживайтесь следующих правил:

Соблюдайте при посадке минимальное расстояние в пол метра между кустами.

Выбирайте для посадки открытые участки без застоя влаги.

Своевременно вносите питательные подкормки. В начале вегетации стоит делать упор на азот, постепенно заменяя его к лету удобрениями на основе калия и фосфора.

Своевременно срезайте увядшие побеги и бутоны.

Соблюдая вс эти правила, вы сможете максимально защитить садовые розы от такой неприятности, как серая гниль.