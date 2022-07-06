Огородники рассказали о лучшем удобрении для пекинской капусты

Пекинская капуста (лат. Brassica rapa subsp. pekinensis), или петсай, или китайская капуста, или салатная капуста – один из подвидов репы, овощная культура, травянистое растение семейства Крестоцветные.

Надо ли удобрять пекинскую капусту:

Подкармливать эту культуру нужно регулярно, причем последняя подкормка должна быть не позже чем за 2 недели до сбора урожая. Я придерживаюсь такой схемы: чередуя органические и минеральные комплексы.

Подкормки оказывают положительный эффект на набор зеленой массы. Когда питательных веществ в достатке, кочан формируется правильно.

При недостатке питательных веществ страдают и вкусовые качества. Необходимо следить, чтобы все виды удобрений обязательно присутствовали в почве. Пекинская капуста нуждается:

В азоте. Он необходим для активного роста зеленой массы.

В фосфоре, который нужен для правильного формирования корневой системы. Также фосфор участвует в обменных процессах.

В калии, стимулирующем обильное цветение.

Соответственно, отдельные виды удобрений нужно вносить в разные периоды. В начале азот, затем калий и фосфор, их можно чередовать. Пекинская капуста нуждается в обилии микроэлементов. Поэтому нужно вносить в землю микроэлементы, например, йод, который аккумулирует рост и способствует лучшему усвоению азота.

Сроки и правила внесения удобрений:

Чтобы осенью собрать хороший урожай, следует четко следовать графику внесения удобрений. Первую подкормку я вношу сразу после посадки капусты в грунт. В следующий раз удобрять капусту можно в июне, затем через 30-40 дней и примерно за 2 недели до сбора урожая. Четырех разовая подкормка обеспечивает капусту всеми необходимыми элементами.

Минеральные комплексы, микроэлементы и любые питательные вещества в порошке или гранулах необходимо четко отмерять. Для этого можно пользоваться мерным стаканчиком или обычной ложкой. Избыток удобрений может вызвать оказать не меньше негативного эффекта, чем недостаток.

После внесения удобрений почву необходимо обильно полить. Воду я всегда беру отстоянную и теплую, комнатной температуры. Можно предварительно набрать воду в бочку и дождаться, когда она нагреется под солнцем.

Состав грунта также важен. Если земля изначально бедная, то концентрацию удобрений можно немого увеличить, а если капуста растет в черноземе, то азота, к примеру, понадобится меньше.

Чтобы питательные вещества беспрепятственно проникали вглубь почвы, землю вокруг кочанов можно разрыхлить. Благодаря достаточной аэрации удобрения проникнут сразу к корням.

Удаление сорняков — еще один способ повысить урожайность. Во-первых, сорняки — отличная почва для развития и размножения вредителей, а во-вторых, сорняки отлично впитывают питательные вещества, отнимая их у пекинской капусты.