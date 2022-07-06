Дачники рассказали, как черенками размножать гортензию летом

Размножение гортензии черенками. Самый простой способ, не требующий особых затрат – получение новых растений из зеленых черенков.

Описание сорта:

Древовидная гортензия произрастает как в дикой природе, так и в садах и парках.

Родом она с американского континента, в нашей стране прекрасно растет от южных широт до Урала и Сибири.

Внешне выглядит как кустарник или невысокое деревце до 1–1,2 м в высоту, полностью покрытое крупными зелеными листьями.

Особенностью гортензии древовидной являются пышные, очень крупные (до 20 см в диаметре) соцветия шарообразной формы, состоящие из множества мелких цветков. Пышные шары словно парят над густой зеленью кроны, что смотрится очень эффектно.

Окраска соцветий включает в себя широкую гамму цветов: от чисто белого до темно–фиолетового. Встречаются розовые, голубые, нежно–сиреневые соцветия.

Цветение гортензии продолжается с июня до сентября.

Черенкование — самый простой и надежный способ размножения.

Черенок длиной 18–20 см вырезаем из верхней части здорового побега.

Он должен быть крепким, но не одревесневшим, иначе не приживется. Кора на нем должна быть зеленого цвета.

На черенке должны находиться 2–3 узла, из которых растут супротивные листья.

Срезы делают на 5 см выше и ниже крайних узлов.

Нижний срез делается под углом 45°, верхний срез — горизонтально.

Листья оставляют только на верхушке, остальные удаляют.

Черенок перед укоренением опускают в стимулятор роста («Эпин Экстра» или «Корневин»).

Подготовка почвы:

Гортензия предпочитает питательные почвы, поэтому для укоренения выбираем торф с добавлением песка.

Субстрат насыпаем в широкую пластиковую емкость и хорошо увлажняем.

Подготовленные черенки заглубляем на 2–3 см.

Размещаем друг от друга на таком расстоянии, чтобы листья не соприкасались.

Ростки опрыскиваем водой из пульверизатора и накрываем емкость общим пластиковым или стеклянным колпаком.

Если нет возможности укрыть все ростки, можно прикрыть пластиковой бутылкой каждое растение отдельно.

Ростки размещают в светлом, теплом месте.

Ежедневно их сбрызгивают водой и умеренно поливают.

Появление новых листочков свидетельствует о появлении корневой системы. Укрытие после этого можно снять

Пересадка:

После укоренения, каждый росток пересаживают в отдельные горшки, где они будут находиться до весны.

Емкости наполняют смесью земли, торфа и песка, после чего аккуратно пересаживают черенки.

В теплом, слегка притененном месте, черенки будут продолжать расти и наращивать корневую систему.

Полив и опрыскивание продолжаются в умеренном объеме.

Участок должен отвечать следующим требованиям:

Место должно быть защищено от ветров.

В полуденное время участок должен быть в тени.

Рядом не должно быть близкого залегания грунтовых вод.

Пересадка на постоянное место:

Участок хорошо перекапываем.

Готовим смесь из садовой земли с добавлением перегноя, торфа и песка.

Растение из горшка аккуратно методом перевалки пересаживаем из горшка и плотно утрамбовываем. чтобы не было пустот.

Умеренно поливаем теплой, настоянной водой.

Гортензия древовидная — неприхотливое растение, легко размножающееся и быстро укореняющееся. Агротехника не представляет сложности даже для новичков. Немного заботы и труда — и ваш сад заиграет новыми красками.