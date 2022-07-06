Садоводы рассказали, как ухаживать за молодыми вишнями

Вишневые деревья порадуют вас небывалым урожаем при правильной обрезке, грамотной подкормке и своевременной обработке от болезней. Причем у заботливого садовода эти действия должны быть привычным ритуалом не только пока вишни молодые.

Обрезка молодых вишневых деревьев:

Обрезка — важный этап ухода за плодовыми деревьями, который напрямую влияет на показатели урожайности.

На своем садовом участке я выполняю обрезку в весеннее время, пока почки еще не распустились. Обрезку важно выполнять очень аккуратно, чтобы не навредить дереву. Важно сформировать крону таким обрезом, чтобы центр кроны оставался открытым.

На полноценное формирование кроны уходит в общей сложности до пяти лет. На характер обрезки влияет сорт вишни. Важно: выращиваете вы кустовидные или древовидные сорта. В случае с кустовидным вариантом достаточно формировать крону из шести скелетных ветвей.

Для древовидного варианта достаточно пяти. В любом варианте центральный проводник должен возвышаться над основными побегами минимум на 18 сантиметров.

Все побеги, растущие вертикально, подлежат обрезке. Штамб вишневого дерева должен остаться голым на высоту 35 сантиметров.

Однолетний прирост можно подрезать в молодом возрасте. Если вишня быстро разрастается, а длина побегов каждого года превышает пятьдесят сантиметров, их можно подрезать на треть длины.

Привитые вишни обычно много дают много корневой поросли, которую необходимо систематически удалять.

Особенности полива молодых вишневых деревьев:

Вишни любят влагу, однако в этом вопросе важен баланс. Избыточное количество влаги приведет к тому, что кожура плодов начнет трескаться.

Учитывая эту особенность, вишне достаточно четырех поливов в течение теплого сезона:

Первый полив я провожу как только завершится цветение.

Второй раз я поливаю деревья в период активного роста. Обычно это время наступает ближе к концу июня.

Третий полив провожу в момент набора массы плодов.

Четвертый и заключительный полив провожу в начале осеннего периода.

При выборе интенсивности полива нужно учитывать, что грунт должен пропитаться влагой на глубину около полуметра. На одно молодое дерево у меня уходит до трех ведер воды. Для более взрослых деревьев эта норма — примерно пять ведер.

Грамотные подкормки:

В первый год жизни молодые саженцы обычно не нуждаются в дополнительном питании. Им достаточно полезных микроэлементов, заделанных в грунт при посадке. Приступать к внесению удобрений стоит уже на второй год.

Вишня очень хорошо отзывается на подкормки, однако при внесении удобрений важно знать меру.

Чтобы принести дереву только пользу, руководствуйтесь следующей схемой:

Органикой достаточно питать грунт раз в три года.

Минеральные подкормки нужны деревьям через год.

В качестве эффективных органических подкормок я использую мочевину, внося удобрение в приствольные круги. Также в весенний период можно вносить аммофоску. Для приготовления рабочего раствора достаточно развести 30 грамм вещества в десяти литрах воды.

Уход за приствольными кругами молодых деревьев:

Уход за приствольными кругами очень важен. Обязательно раз в месяц нужно выполнять рыхление. Оптимальная глубина — до 10 сантиметров.

После поливов или дождя желательно рыхлить грунт в приствольных кругах, чтобы избежать образования корки, которая препятствует правильному воздухообмену.

Помимо рыхления важно систематически избавляться от сорных растений. Приствольные круги всегда должны оставаться чистыми.

Если вы будете выполнять эти несложные действия, а также сочетать их с обработками деревьев против болезней и вредителей, вы получите сильные и здоровые растения, которые дадут желаемый богатый урожай.