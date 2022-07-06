Огородники рассказали, как поливать баклажаны в теплице
Многие дачники предпочитают выращивать баклажаны именно в теплице. На защищенных грядках баклажаны прекрасно соседствуют с перцами, зеленью, капустой и бобовыми, подходит им и пленочная теплица, и поликарбонатная.
Требования к воде:
Так как синенькие слишком требовательные в выращивании и уходе, поливать их со шланга холодной водой нельзя. Вода обязательно должна быть теплой и отстоявшейся. А еще лучше использовать для полива дождевую воду, так как она мягкая и не содержит в себе вредных примесей.
Частота поливов:
Баклажаны относятся к пасленовой культуре, любящей частый полив. Здесь важно не допускать пересушивания верхнего слоя почвы. Я поливаю синенькие в теплице раз в 5 дней. Но и слишком заливать растения нельзя, так как у них начнут гнить корни. Верхний слой грунта всегда должен быть слегка влажным.
Поливать синенькие можно разными способами:
лейкой. Популярный и простой метод, идеально подходящий для небольших по площади посадок. При поливе важно не попадать на листья и стебель растения. Обычно я делаю небольшие прикорневые ямки, в которые и лью воду;
из шланга. Но здесь важно учесть, что вода из колонки слишком холодная и это негативно скажется на растениях. Поэтому я не рекомендую поливать из шланга с колодца или скважины. Также при поливе таким способом важно следить за напором воды. Он не должен быть слишком большим;
капельным поливом. Идеальный вариант для баклажанов. Капельный полив обеспечивает равномерное распределение воды, что имитирует летний дождь.
Правила полива баклажанов в поликарбонатной теплице:
Вырастить синенькие в теплице из поликарбоната проще простого. Главное точно знать, как часто и правильно их поливать.
Полив после посадки:
Сразу после высаживания рассады в теплицу ее можно поливать не чаще 1 раза в 5 дней. Но я обычно поливаю молодые растения раз в 3 дня. Лучше всего орошать рассаду при помощи капельного полива.
Полив во время цветения:
Когда на растении появляются первые бутоны я стараюсь поливать их не чаще 2 раз в неделю. Но объем воды в этот период увеличивается до 2 л на один куст.
Полив во время плодоношения:
В период плодоношения синенькие больше всего нуждаются во влаге. Я стараюсь поливать их в этот период каждые три дня.
Полив баклажанов в знойное и жаркое лето:
Если на улице сильно жарко, то я поливаю баклажаны не менее 2 раз в неделю. А еще лучше делать это 3-4 раза в неделю. Здесь важно следить за состоянием верхнего слоя грунта, он всегда должен быть увлажненным.
Неопытные огородники допускают следующие ошибки при поливе синеньких:
используют слишком холодную воду;
поливают слишком часто или редко;
выливают больше или меньше воды на один куст;
поливают растения из шланга под большим напором;
не рыхлят почву после каждого полива, и не пропалывают сорняки.
Как видно, выращивание синеньких в теплице не такое уже и сложное мероприятие, как может показаться на первый взгляд. Если соблюдать их агротехнику выращивания, можно получить обильный урожай.
Опубликовано: Ангелина Крент
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