Огородники рассказали, как поливать баклажаны в теплице

Многие дачники предпочитают выращивать баклажаны именно в теплице. На защищенных грядках баклажаны прекрасно соседствуют с перцами, зеленью, капустой и бобовыми, подходит им и пленочная теплица, и поликарбонатная.

Требования к воде:

Так как синенькие слишком требовательные в выращивании и уходе, поливать их со шланга холодной водой нельзя. Вода обязательно должна быть теплой и отстоявшейся. А еще лучше использовать для полива дождевую воду, так как она мягкая и не содержит в себе вредных примесей.

Частота поливов:

Баклажаны относятся к пасленовой культуре, любящей частый полив. Здесь важно не допускать пересушивания верхнего слоя почвы. Я поливаю синенькие в теплице раз в 5 дней. Но и слишком заливать растения нельзя, так как у них начнут гнить корни. Верхний слой грунта всегда должен быть слегка влажным.

Поливать синенькие можно разными способами:

лейкой. Популярный и простой метод, идеально подходящий для небольших по площади посадок. При поливе важно не попадать на листья и стебель растения. Обычно я делаю небольшие прикорневые ямки, в которые и лью воду;

из шланга. Но здесь важно учесть, что вода из колонки слишком холодная и это негативно скажется на растениях. Поэтому я не рекомендую поливать из шланга с колодца или скважины. Также при поливе таким способом важно следить за напором воды. Он не должен быть слишком большим;

капельным поливом. Идеальный вариант для баклажанов. Капельный полив обеспечивает равномерное распределение воды, что имитирует летний дождь.

Правила полива баклажанов в поликарбонатной теплице:

Вырастить синенькие в теплице из поликарбоната проще простого. Главное точно знать, как часто и правильно их поливать.

Полив после посадки:

Сразу после высаживания рассады в теплицу ее можно поливать не чаще 1 раза в 5 дней. Но я обычно поливаю молодые растения раз в 3 дня. Лучше всего орошать рассаду при помощи капельного полива.

Полив во время цветения:

Когда на растении появляются первые бутоны я стараюсь поливать их не чаще 2 раз в неделю. Но объем воды в этот период увеличивается до 2 л на один куст.

Полив во время плодоношения:

В период плодоношения синенькие больше всего нуждаются во влаге. Я стараюсь поливать их в этот период каждые три дня.

Полив баклажанов в знойное и жаркое лето:

Если на улице сильно жарко, то я поливаю баклажаны не менее 2 раз в неделю. А еще лучше делать это 3-4 раза в неделю. Здесь важно следить за состоянием верхнего слоя грунта, он всегда должен быть увлажненным.

Неопытные огородники допускают следующие ошибки при поливе синеньких:

используют слишком холодную воду;

поливают слишком часто или редко;

выливают больше или меньше воды на один куст;

поливают растения из шланга под большим напором;

не рыхлят почву после каждого полива, и не пропалывают сорняки.

Как видно, выращивание синеньких в теплице не такое уже и сложное мероприятие, как может показаться на первый взгляд. Если соблюдать их агротехнику выращивания, можно получить обильный урожай.