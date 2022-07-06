Огородники рассказали, как размножать яблоню зелеными и одревесневшими черенками

У каждого садовода найдется свой полюбившийся сорт яблони. Но проходит время, плодовое дерево стареет, а подобный сорт найти сложно.

Выбираем оптимальное время:

Размножать яблоню черенкованием возможно в осенний период, и даже зимой. Поздней осенью к работе благоприятно приступать после середины ноября. К этому времени процессы сокодвижения прекращаются.

Конечно, всегда нужно ориентироваться на климатические особенности региона. Так, на юге работы можно отодвинуть и до начала декабря.

Выполнять процедуру можно и при отрицательных температурах. Главное чтобы не было мороза больше 10 градусов.

Черенки можно начать готовить и несколько раньше. Однако побеги, заготовленные при отрицательных температурах будут более закаленные, а значит и шансы на успешную приживаемость значительно выше.

Черенкование можно проводить и в весенний период. Способ в это время будет отличаться тем, что для черенкования мы будем брать зеленые побеги.

Брать материал можно с плодовых деревьев любого возраста. При подготовке черенков пользуйтесь следующими правилами:

Несколько ветвей нужно взять из средней части кроны.

Побеги нужно обрезать до длины 15 сантиметров, а затем сделать срезы: наверху прямой и внизу косой.

Хранить черенки нужно в прохладе и темноте. Температура должна быть не выше трех градусов, а влажность — на уровне 70%.

Нельзя допускать пересыхания материала. Для этого черенки необходимо периодически опрыскивать водой.

Размножаем дерево одревесневшими черенками:

Одревесневшие черенки можно использовать как в домашних условиях, так и в открытом грунте.

Можно рассадить материал по ящикам и отправить в теплое проветриваемое помещение, обеспечив систематический полив. В течение зимнего периода важно поддерживать температуру в помещении на отметке 10 градусов, не выше. Если побеги демонстрируют интенсивный рост, их нужно укоротить, оставив несколько пар листовых пластин внизу.

Если вы решили выращивать побеги в открытом грунте, их необходимо высадить в плодородную почву и накрыть пластиковыми бутылками. Периодически материал нужно проветривать и увлажнять. Перед зимой нужно хорошо окучить и замульчировать природным материалом.

Размножаем дерево зелеными черенками:

Такой способ предпочтителен в летний период. Выполнить зеленое черенкование можно только в домашних или тепличных условиях. Даже в теплом южном климате молодые побеги в первые пару лет могут серьезно пострадать от мороза.

Можно выращивать побеги дома до момента формирования сильной корневой системы, а после заняться пересадкой на постоянное место.

Нарезать черенки желательно в конце мая. Делаем привычные надрезы: косой внизу и прямой вверху. Отправляем черенки в емкости с предварительно отстоянной теплой водой. За уровнем воды нужно строго следить. Как только вы заметите появление корневых отростков, черенки можно перемещать в парник с питательным субстратом.