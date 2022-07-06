Bild: Шольц и его партия блокируют поставки Украине тяжелого вооружения

В Германии усиливаются критика и давление на канцлера Олафа Шольца в связи с приостановкой поставок тяжелого вооружения в Украину, пишет Bild.

Оппозиционные христианско-демократические партии ХДС/ХСС высказались против действий Олафа Шольца , которого обвиняют в затягивании поставок тяжелого вооружения в Украину. Недовольство тактикой канцлера и министерства обороны, также возглавляемых партией СДПГ, теперь все чаще выражают партнеры по коалиции социал-демократов.

Недавно политики СвДП призвали правительство предоставить Украине бронетранспортеры Fuchs .

"В Бундесвере сейчас около 800 таких машин. Они были бы чрезвычайно полезны для украинских войск еще и потому, что умеют плавать и позволяют вести контрнаступление с форсированием рек", — поясняет эксперт по вопросам обороны Маркус Фабер (СвДП).

Как указывает Фабер, в скором времени сотни таких БТР будут выведены из эксплуатации в Бундесвере, чтобы "200 таких машин можно было оперативно доставить в Украину".

Bild пишет, что "канцлер и Минобороны, также возглавляемые СДПГ, блокируют дело и не дают Совету безопасности принять решение об одобрении отправке оружия в Украину".