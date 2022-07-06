Турция хочет производить автомобили с совместно с Россией и Ираном

Как сообщает портал Times of Israel, Турция хочет помочь России и Ирану, чья автомобильная промышленность парализована западными санкциями. Все три страны намерены производить автомобили вместе.

"В регионе есть потребность в более чем 800 млн автомобилей местного производства, и трехстороннее сотрудничество имело бы большой потенциал", - заявил глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадрез Наджафи-Манеш, которого портал цитирует со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Россия якобы обратилась к Ирану в мае за поставками комплектующих для сборки автомобилей, которых нет в наличии из-за санкций. По словам Наджафи-Манеша, Москве интересна идея совместного проектирования и производства автомобилей.

Все основные автомобильные бренды не позволили России производить поставки автомобилей. В результате производство в России практически прекратилось, в мае в РФ было произведено почти на 97% меньше автомобилей, чем в мае 2021 года. Всего было выпущено 3 720 автомобилей, тогда как за тот же период 2021 года с конвееров сошло около 112 000 единиц.

Самой большой проблемой для россиян является уход компании Renault, которая была мажоритарным акционером АвтоВАЗа, производителя автомобилей Lada. Все новые модели Lada создавались на основе французских технологий, поэтому их производство без французских комплектующих стало невозможным.

Россияне пытаются справиться, запустив в производство "Ладу Гранта", модель, которая была разработана несколько лет назад. Первые экземпляры этого автомобиля в версии Classic вышли с завода в начале июня. Автомобиль выпускается в усеченном варианте без подушки безопасности, ABS и лямбда-зондов, что соответствует лишь экологическому стандарту Евро 2.