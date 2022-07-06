Европарламент проголосовал за переход Хорватии на евро с 1 января 2023 года

Европейский парламент выступает за вступление Хорватии в зону евро с 1 января 2023 года. Как говорится в отчете Европарламента, "реформы, проведенные хорватским правительством в последние годы, укрепили экономику".

Европейский парламент 539 голосами за, 45 против и 48 воздержавшихся принял во вторник отчет депутата Зигфрида Мурешана, в котором говорится, что Хорватия соответствует всем критериям для перехода на евро с 1 января следующего года.

В документе указано, что, несмотря на пандемию Covid-19 и высокую инфляцию, Хорватия по-прежнему готова перейти на евро.

Депутаты Европарламента также заявили, что Хорватия уже имеет более высокий уровень ценовой конвергенции с еврозоной по сравнению с другими государствами-членами, которые не используют единую валюту.

Тем не менее, Европарламент ожидает от хорватского правительства дальнейших усилий по обеспечению дальнейшего сближения цен и обеспечению того, чтобы введение евро не привело к искусственному повышению цен.

"Реформы, проведенные хорватским правительством в последние годы, укрепили экономику и проложили путь для принятия Хорватией единой валюты. Очевидно, что присоединение к зоне евро является правильным решением для страны, ее предприятий и граждан, а также что касается различных секторов экономики, таких как туризм", - сказал депутат Европарламента от Румынии Муресан, который был докладчиком по проекту.

Председатель рабочей группы Европарламента по евро, евродепутат от Португалии Маргарида Маркеш заявила, что присоединение Хорватии к зоне евро в 2023 году станет первым значительным процессом европейской интеграции после Brexit и будет означать дальнейшее распространение евро на Балканах.

"Принятие Хорватией евро показывает, что единая валюта является стимулирующим и солидным проектом, который гарантирует гражданам большую безопасность и стабильность", — сказал Маркес.

Мнение Европарламента будет направлено странам еврозоны, которые отвечают за окончательное одобрение перехода Хорватии на евро.