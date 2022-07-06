ВСУ вновь обстреляли жилые кварталы Донецка из 155-мм гаубиц

Вооруженные силы Украины применили тяжелые гаубицы против мирных жителей Донецка.

Вооруженные силы Украины вновь нанесли удары по районам Донецка, в которых не находилось военной техники.

По информации Штаба территориальной обороны так называемой Донецкой народной республики, обстрелы города велись из крупнокалиберных 155-миллиметровых гаубиц.

В официальном телеграм-канате терробороны самопровозглашенной республики уточняется, что обстреляны были Киевский и Куйбышевский районы Донецка. ;

При этом сообщается, что позиции артиллерии Вооруженных сил Украины, обстреливавшей Донецк, находились в Первомайске.

"Украинские боевики с позиций в Первомайском нанесли артиллерийские удары по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Против мирного населения применяется артиллерия калибра НАТО 155-мм", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира

 

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