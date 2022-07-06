В бразильской Амазонии сильнейшие пожары за последние 15 лет

В бразильской Амазонии за первые шесть месяцев этого года было обнаружено на 17% пожаров в тропических лесах больше, чем за тот же период 2021 года.

Тот факт, что их число растет угрожающими темпами, подтверждается правительственным коммюнике, обнародованным во вторник, 5 июля.

На тот момент спутники наблюдения зафиксировали 7533 очага пожаров в бразильской Амазонии. Некоторые из них - согласно вышеупомянутому сообщению - происходят по вине мелких фермеров, которые, несмотря на официальный запрет, поджигают траву и заросли, чтобы подготовить почву для возделывания, но не в состоянии контролировать огонь.

Ученые из Национального института космических исследований Бразилии (INPE) используют спутниковые снимки для выявления других виновников.

По их мнению, причиной самого большого за 15 лет ущерба, нанесенного лесам бразильской Амазонии — крупнейшему лесному комплексу мира — преднамеренное поджигание.

Пресс-секретарь бразильского отделения организации «Гринпис» Кристиан Маццетти обвиняет правительство президента Жаира Болсонару в проведении «политики согласия» на подобную практику.