Уоллес: солдаты ВСУ прибыли в Британию для прохождения военной подготовки
Глава британского Минобороны Бен Уоллес утверждает, что украинские военные прибыли в Британию для обучения воинскому делу.
6 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в его страну прибыла первая партия украинских солдат, которые будут обучаться Лондоном тактике ведения боя, проходить стрелковую подготовку и изучать методы оказания первой медицинской помощи на поле боя.
Примечательно, что ранее Бен Уоллес заявил, что у Владимира Путина синдром "маленького человека", после чего британскому послу в России пришлось извиняться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Армия России уничтожила пункт иностранных наёмников в Николаевской области
Уоллес: солдаты ВСУ прибыли в Британию для прохождения военной подготовки
Европа признала неудачи в энергетической войне с Россией
В бразильской Амазонии сильнейшие пожары за последние 15 лет
Патрушев заявил, что поставки западного оружия не помогут Украине, и цель спецоперации будет достигнута