Уоллес: солдаты ВСУ прибыли в Британию для прохождения военной подготовки

Глава британского Минобороны Бен Уоллес утверждает, что украинские военные прибыли в Британию для обучения воинскому делу.

6 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в его страну прибыла первая партия украинских солдат, которые будут обучаться Лондоном тактике ведения боя, проходить стрелковую подготовку и изучать методы оказания первой медицинской помощи на поле боя.

Примечательно, что ранее Бен Уоллес заявил, что у Владимира Путина синдром "маленького человека", после чего британскому послу в России пришлось извиняться.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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