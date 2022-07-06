Варнава, выступающая против спецоперации, отправится в Армению
Екатерина Варнава высказывается против действий российских властей в Украине. Знаменитость едет на гастроли в Армению, где представит программу под названием "Залечь на дно в Ереване".
Известная российская актриса и юмористка Екатерина Варнава, высказавшаяся против спецоперации в Украине, направилась с концертным туром в Армению.
Артистка представит на суд зрителя программу с оригинальным названием "Залечь на дно в Ереване".
Понятно, что некоторые разглядели политическую подоплёку в шоу, которое ещё раз напоминает о позиции знаменитости относительно происходящего. Многие увидели в названии концертной программы желание Варнавы отсидеться на чужбине пока идёт спецоперация на Донбассе.
Афиша шоу гласит:
"Залечь на дно в Ереване" - шоу о четырех "заблудших московских душах", ищущих лучшей жизни в Армении. Это в своем роде постановка-исповедь о вопросах, с которыми человек столкнулся прошедшие три года, - пандемия, экономический кризис, "культура отмены", новая этика, секзизм и феминизм.В ней также отмечается, что герои постановки будут с легкостью иронизировать над всеми происходящими катаклизмами.
Юмористка осудила проводимую спецоперацию РФ в Донбассе с момента объявления о ней. Действия российских властей актриса подвергла критике.
Многие простые жители государства, известные личности не поддерживают знаменитость, напоминая о том, что успеха Варнава добилась в РФ. Видимо, в дальнейшем творческие амбиции артистка сможет удовлетворять, выступая лишь за рубежом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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