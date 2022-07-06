ВСУ расстреляли 2 машины с пограничниками РФ в Белгородской области, есть погибшие
На границе с Украиной в Белгородской области были расстреляны два автомобиля с солдатами российских пограничных войск.
Российское издание "SHOT" сообщает, что сегодня утром армия Украины расстреляла две машины солдат пограничных войск РФ, которые располагались в 400 метрах от украинской границы.
Одна машина была атакована гранатомётами и автоматическим оружием, в результате чего один человек умер, а трое попали в больницу. Вторая машина пережила бомбардировку украинским дроном, все пассажиры данного российского авто выжили.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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