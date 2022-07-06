Боррель рассказал, возможна ли война Евросоюза с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о возможности войны Европы с РФ.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 6 июля в интервью японской газете Yomiuri сказал, что ЕС не намерен воевать с Россией.

Он добавил, что главным ответом Европы на специальную военную операцию России против Украины будут экономические санкции.

Дипломат сказал, что ЕС показывает не только планы, но и действия, а также отвечает, когда его провоцируют.

Боррель заявил о вступлении мер против России в действие уже сейчас и планам по их усилению в будущие месяцы.

Западные государства с 24 февраля, когда началась специальная военная операция РФ против Украины, ввели масштабные санкции против России.

Российская Федерация стала страной с самым большим количеством международных санкций. Европейский союз договорился о постепенном отказе от российской нефти.