Боррель рассказал, возможна ли война Евросоюза с Россией
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал о возможности войны Европы с РФ.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 6 июля в интервью японской газете Yomiuri сказал, что ЕС не намерен воевать с Россией.
Он добавил, что главным ответом Европы на специальную военную операцию России против Украины будут экономические санкции.
Дипломат сказал, что ЕС показывает не только планы, но и действия, а также отвечает, когда его провоцируют.
Боррель заявил о вступлении мер против России в действие уже сейчас и планам по их усилению в будущие месяцы.
Западные государства с 24 февраля, когда началась специальная военная операция РФ против Украины, ввели масштабные санкции против России.
Российская Федерация стала страной с самым большим количеством международных санкций. Европейский союз договорился о постепенном отказе от российской нефти.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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