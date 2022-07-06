Сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков обвинил Североатлантический альянс в бедности Ливии.

Алексей Пушков в своем Telegram-канале 6 июля заявил, что разваленная Ливия является «достижением» Североатлантического блока.

По его словам, НАТО принесло в государство только бедность, социальный коллапс, а не демократию, как планировалось.

Пушков сказал, что в конце 2009 года он посетил Триполи и увидел страну с уровнем жизни, более высоким, чем у многих арабских стран.

Спустя год в государстве началась война, которая в западных СМИ освещалась тенденциозно.

Пушков обвинил американские издания в «восторге» от количества бомб, сброшенных на Ливию, и прославлении мощи НАТО.

Сенатор добавил, что в Ливии мир увидел не победу НАТО, а демонстрацию силы и поражение на политическом поле.

Ранее сотрудник Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь осудил Североатлантический альянс в агрессии в Югославии, Ираке, Афганистане и Ливии.