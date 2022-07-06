Лавров: Запад несёт ответственность за гибель мирных жителей Донбасса и Украины
Сергей Лавров утверждает, что западные страны несут ответственность за смерти населения Украины, ДНР и ЛНР.
6 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с представителями прессы, заявив, что лидеры стран коллективного Запада должны осознавать свою персональную ответственность за гибель мирного населения Донбасса и Украины после начала российской военной спецоперации.
По мнению Лаврова, ответственность Запада выражается в интенсивных поставках вооружений образца НАТО украинской армии, которые могут быть использованы не только против российских солдат, но и против гражданского населения.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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