Лавров: Запад несёт ответственность за гибель мирных жителей Донбасса и Украины

Сергей Лавров утверждает, что западные страны несут ответственность за смерти населения Украины, ДНР и ЛНР.

6 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров пообщался с представителями прессы, заявив, что лидеры стран коллективного Запада должны осознавать свою персональную ответственность за гибель мирного населения Донбасса и Украины после начала российской военной спецоперации.

По мнению Лаврова, ответственность Запада выражается в интенсивных поставках вооружений образца НАТО украинской армии, которые могут быть использованы не только против российских солдат, но и против гражданского населения.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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