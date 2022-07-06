Лавров осудил Францию за публикацию фрагментов разговора Путина и Макрона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что французская сторона повела себя не дипломатично, обнародовав часть переговоров.

Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров 6 июля сообщил, что дипломатические правила исключают слив записей без предупреждения.

Так российский дипломат прокомментировал публикацию фрагментов телефонных переговоров президентов России и Франции Путина и Макрона.

Министр добавил, что когда Россия обнародовала часть записи саммита с немецкими и французскими дипломатами, их три раза официально предупредили.