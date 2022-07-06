В Херсонской области отключили Youtube и соцсеть Instagram
В занятой российскими войсками Херсонской области произошло отключение ряда интернет-сервисов, среди которых Instagram и Youtube.
Пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз сообщил, что в регионе отключили социальную сеть Instagram, деятельность которой запрещена в России из-за признания экстремистской её отеческой фирмы Meta.
Также Мороз сообщает, что видеохостинг Youtube отключён в Херсонской области наряду с Instagram. При этом политик подчеркнул, что отключить данные ресурсы на Херсонщине решила сама администрация региона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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