В Херсонской области отключили Youtube и соцсеть Instagram

В занятой российскими войсками Херсонской области произошло отключение ряда интернет-сервисов, среди которых Instagram и Youtube.

Пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз сообщил, что в регионе отключили социальную сеть Instagram, деятельность которой запрещена в России из-за признания экстремистской её отеческой фирмы Meta.

Также Мороз сообщает, что видеохостинг Youtube отключён в Херсонской области наряду с Instagram. При этом политик подчеркнул, что отключить данные ресурсы на Херсонщине решила сама администрация региона.