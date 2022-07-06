Лавров призвал Запад к ответственности за гибель людей на Донбассе

Глава российского МИДа Сергей Лавров прокомментировал гибель мирных жителей Донбасса.

По словам Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, страны Запада должны осознавать свою ответственность за гибель населения Донбасса.

Такое заявление сделал российский Министр в ответ на слова украинского руководства о том, что армия России обстреливает города для остановки поставок оружия.

Использование Вооруженными силами Украины вооружения против мирного населения Лавров назвал террором.

"Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего на Донбассе, других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения в качестве средства устрашения. Это государственный террор", - заявил Лавров.